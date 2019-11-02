Нью-Йорк, США, , 08:53 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» проиграл команде «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете «Барклайс-центра» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 123:116.

При этом самым результативным игроком встречи оказался защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который набрал 36 очков в матче. Ещё 27 очков набрал его одноклубник — защитник Рассел Уэстбрук.

В составе победителей самым результативным стал Торин Принс, оформивший во встрече дабл-дабл с 27 очками и 12 подборами. Его коллега по клубу — защитник Крис Лаверт, набрал за игру 25 очков.

Отметим, это вторая победа «Нетс» в пяти мачтах нового регулярного сезона НБА, Для «Рокетс» это второе поражение в пяти играх.