Ньюарк, США, , 08:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» переиграл хоккеистом «Нью-Джерси Дэвилз» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Филадельфия и Нью-Джерси Nhl.com

Игра прошла на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась в серии буллитов в пользу гостей со счетом 4:3.

Счет в матче открыл форвард хозяев Уэйн Симондс, отличившийся в большинстве на 7-й минуте. Затем гости смогли отыграться и минимально выйти вперед усилиями шведского форварда Оскара Линдблома (11-я) и нападающего Шона Кутюрье (28-я).

После этого хозяева отыгрались и вышли вперед после шайб финского защитника Сами Ватанена (35-я в большинстве) и нападающего Тейлора Хола (50-я), однако гости смогли счет сравнять голом нападающего Джоэля Фараби (52-я) и перевести игру в овертайм.

Последний победителя не выявил, а в серии буллитов гости оказались удачливее. Победная шайба на счету Шона Кутюрье.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился в матче результативной передачей.

Отметим, это первая победа «Филадельфии» в последних трех матчах регулярного сезона НХЛ. Для «Дэвилз» данное поражение третье в последних четырех играх.