Даллас, США, , 08:13 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл в овертайме команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 119:110.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил в матче трипл-дабл с 39 очками, 16 результативными передачами и 12 подборами. Его одноклубник — форвард Энтони Дэвис, смог набрать в матче 31 очко.

У их оппонентов наиболее результативным стал сербский защитник Лука Дондич, также оформивший в матче трипл-дабл с 31 очком, 13 подборами и 15 результативными передачами.

Отметим, это четвертая победа «Лейкерс» в пяти матчах нового сезона НБА. Для «Маверикс» это поражение стало вторым в пяти играх.