Нью-Йорк, США, , 08:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтингс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Мэтью Бразал в составе хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» (сс) Michael Miller

Игра проходила на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голы забили Мэтью Бразал (25-я минута), Райан Пулок (32-я), Джош Бейли (53-я), Андрес Ли (55-я) и Деррик Брассар (60-я в пустые ворота).

У «Тампы» шайбами отметились Янни Гурд (28-я) и Райан Макдона (59-я).

Российские форварды «Тампы» Никита Кучеров и Александр Волков, а также их российский одноклубник, защитник Михаил Сергачёв, не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, это восьмая подряд победа «Айлендерс» в новом регулярном чемпионате НХЛ. Для «Тампы» это третье поражение в последних пяти матчах.