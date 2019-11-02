Сент-Луис, США, , 07:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У хозяев шайбами отличились Роберт Томас (15-я минута), Брэйден Шенн (33-я) и Оскар Сундквист (33-я), у гостей — Пьер-Люк Дюбуа (20-я), Сонни Милано (26-я) и Оливер Бьёркстранд (31-я).

Автором победного гола в овертайме стал форвард «Сент-Луиса» Дэвид Перрон, отличившийся на 61-й минуте.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, по итогам этой победы «Сент-Луис» находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ с 19 очками «Коламбус» имеет 13 очков в активе и находится на двенадцатом месте на востоке.