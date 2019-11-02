Гренобль, Франция, , 07:32 — REGNUM Российская фигуристка Алёна Касторная стала первой по итогам исполнения короткой программы на этапе Гран-при фигуристов, проходящем в Гренобле.

David W. Carmichael

На своем первом взрослом этапе Касторная набрала 76,55 балла, что и стало победным результатом.

Второе место в короткой программе заняла ещё одна российская спортсменка — олимпийская чемпионка Алина Загитова, набравшая 7424 балла за свой прокат. Третье место у представительницы США Мэрайи Белл, набравшей 70,25 балла.

Ещё одна российская фигуристка — Мария Сотскова занимает после исполнения короткой программы последнее, 11-е место, набрав 50,38 балла.