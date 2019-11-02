Дижон, Франция, , 07:23 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл командное «Дижон» в матче двенадцатого тура чемпионата французской футбольной Лиги 1.

Игра проходила на поле стадиона «Гастон Жерар» в Дижоне и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

При этом счет в матче открыл форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отличившийся на 19-й минуте.

Однако ещё до первого перерыва в компенсированное время первого тайма хозяева сравняли счет усилиями форварда Мунира Шуиара (45+6-я), а во втором вышли вперед после гола венесуэльского нападающего Хонера Кадиса (47-я) и сумели сохранить это преимущество до конца.

Отметим, по итогам матча «ПСЖ» сохранил свою лидирующую позицию в турнирной таблице Лиги 1 с 27 очками. «Дижон» поднялся с последнего, двадцатого место на восемнадцатое, благодаря этой победе, набрав 12 очков.