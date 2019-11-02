Амстердам, , 07:19 — REGNUM Футбольный амстердамский клуб «Аякс» одержал уверенную победу над футболистами команды «ПЕК Зволле» в матче двенадцатого тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Игра состоялась на поле стадиона «МАК³ПАРК» в Зволле и закончилась победой гостей со счетом 4:2.

Главными героями встречи стали форвард гостей Квинси Промес и его бразильский одноклубник, нападающий Давид Нерес, оба оформившие в матче дубли. Промес отличился на 6-й и 11-й минутах, а Нерес на 20-й и 80-й.

У их оппонентов голы забили хавбек Густаво Хамер (35-я) и турецкий полузащитник Мустафа Саймак (62-я).

Отметим, по итогам встречи «Аякс» укрепил свое лидирующее положение в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 32 очками. У «ПЕК Зволле» 10 очков в активе и четырнадцатое место.