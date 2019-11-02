Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» разгромил команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 6:1.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль чешский форвард Якуб Врана (7-я, 10-я), Чендлер Стивенсон (7-я), Брендон Лайпсик (11-я), Том Уилсон (37-я) и Ти Джей Оши (54-я).

Единственную шайбу у их оппонентов, ставшую в итоге «голом престижа», записал на свой счет финский защитник Хенри Йокахирью (31-я),

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Его российские одноклубники форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов не отметились в матче результативными действиями.