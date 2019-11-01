Бишкек, , 20:13 — REGNUM Спортсмены из Киргизии завоевали три призовых места на 41-м чемпионате мира по армрестлингу и еще одно на 22-м чемпионате мира по пара-армрестлингу, проходящим в Румынии. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Отмечается, что Жибек Каратаева стала чемпионкой мира по армрестлингу среди женщин в категории «субюниоры» — киргизстанская атлетка заняла первое место в правой руке в весовой категории до 50 кг. Также она взяла «серебро» на левую руку.

Нурбек Алиев завоевал серебряную медаль на левой руке в весовой категории до 60 кг по пара-армрестлингу в категории слабослышащих. А Асхат уулу Откур стал серебряным призером мира на левой руке в весовой категории до 60 кг.