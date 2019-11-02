Тегеран, 2 ноября 2019, 10:27 — REGNUM 1 ноября иранское информационное агентство IRNA сообщило, что Международная шахматная федерация поместила иранского игрока Алирезу Фирузия на 28 место в рейтинге самых лучших игроков мира.
За год Алиреза Фирузия смог подняться на 9 позиций в рейтинге, в то время как другой иранский игрок — Пархам Максудлу обошел 29 соперников и в 2019 году занял 51 место. В командном рейтинге ИРИ вошла в первую двадцатку с суммарным рейтингом 2569.
Первую строчку индивидуального рейтинга занял норвежец Карлсен Магнус, вторую — американка Фабиано Карвана, третью — китаец Дин Лирен.