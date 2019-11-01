Бишкек, , 15:24 — REGNUM Три спортсмена из Киргизии заняли призовые места на проходившем в Шымкенте XXVIII международном турнире по пулевой стрельбе, посвященном памяти мастера спорта СССР Владимира Почивалова. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Аскат Токмоков и Бактыгуль Махмадова завоевали серебряные медали, а Анастасия Щуковская стала бронзовым призером.

Всего в международных соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Италии.