Москва, , 15:15 — REGNUM Центровой молодёжной команды баскетбольного клуба ЦСКА Владислав Голдин уехал в США, чтобы получить баскетбольное образование. Об этом 1 ноября сообщается на сайте клуба.

Согласно сообщению клуба, целью Голдина являются тренировки, а также повышение уровня знания английского языка и адаптироваться к американской системе.

Отмечается, что Голдин будет обучаться в одном из ведущих американских колледжей, чтобы в следующем сезоне попробовать себя в первом дивизионе NCAA.

Добавим, что 18-летний Голдин с 2017 года играл за молодёжную команду ЦСКА.