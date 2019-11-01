Париж, , 14:55 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал 50-ю победу в нынешнем сезоне. На турнире серии «Мастерс» в Париже он обыграл британца Кайла Эдмунда со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

Таким образом, как сообщает официальный сайт ATP-тура, для Джоковича этот сезон стал 12-м, в котором он смог выиграть не менее 50 матчей. По этому показателю он догнал восьмикратного победителя турниров серии «Большого шлема» Ивана Лендла.

Отметим, что лидером по этому показателю является швейцарский теннисист Роджер Федерер. У него 16 таких сезонов.

На втором месте находится американец Джимми Коннорс (14). Третью позицию делят Джокович и Лендл (12). Далее идёт Рафаэль Надаль (11).

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