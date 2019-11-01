Лос-Анджелес, США, , 14:39 — REGNUM Форвард американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что в услугах 38-летнего шведского нападающего заинтересован клуб «Перт Глори». Причём руководство клуба уже провело переговоры с Ибрагимовичем и его агентом Мино Райолой.

Напомним, Ибрагимович выступает за «Гэлакси» с марта 2018 года. Его контракт с клубом истекает 31 декабря 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ибрагимович опубликовал видео, в котором объявил, что возвращается в Испанию.

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