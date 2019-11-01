Бишкек, , 14:15 — REGNUM Спортсмены из Киргизии завоевали три медали на международном турнире по пулевой стрельбе памяти мастера спорта СССР Владимира Почивалова, который прошёл в Чимкенте, сообщает 1 ноября издание 24. kg со ссылкой на агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта республики.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 200 стрелков из Казахстана, Италии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета второе место занял Аскат Токмоков.

Серебряную медаль в стрельбе из пистолета среди женщин завоевала Бактыгуль Махмадова. Бронзу в стрельбе из пневматической винтовки завоевала Анастасия Щуковская.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая спортсмен из Казахстана Юрий Юрков занял второе место на международном турнире по пулевой стрельбе в Германии. Стрелок ЦСКА ВС Казахстана выступал в дисциплине по стрельбе из мелкокалиберной винтовки на дистанции 50 метров.

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