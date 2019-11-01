Цхинвал, , 13:59 — REGNUM Югоосетинские гимнастки примут участие в турнире «Северная Венеция» в Санкт-Петербурге. Об этом 31 октября сообщает информагентство «Рес».

Как рассказала президент Федерации эстетической и художественной гимнастики Южной Осетии Зема Цховребова, спортсменки активно готовятся к новым соревнованиям, где выступят гимнастки высокого уровня из Прибалтики, центральных и южных районов России.

На соревнования поедет команда «Ир Олимп Орион» в возрастной группе 10−12 лет. Гимнастки из Южной Осетии стали победителями турнира «Северная Венеция» в 2018 году.

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