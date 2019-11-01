Москва, , 13:45 — REGNUM Состав молодёжной сборной России по футболу на матчи с Латвией и Сербией назвал тренерский штаб команды. Об этом 1 ноября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего в сборную вызваны 23 футболиста, в том числе вратари Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Из защитников к матчам будут готовиться Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Каккоев («Томь»), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Николай Рассказов («Спартак»), Данил Степанов («Рубин») и Алексей Татаев («Млада-Болеслав»).

В линию полузащиты вызваны Константин Кучаев, Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Уфа»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») и Даниил Уткин («Краснодар»).

В линии атаки сыграют Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА) и Иван Игнатьев («Краснодар»).

Напомним, молодёжной сборной России предстоит сыграть два отборочных матча чемпионата Европы 2021 года. 15 ноября в Ростове-на-Дону состоится с Латвией, а 19 ноября — на выезде с Сербией.

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