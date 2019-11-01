Цхинвал, 1 ноября 2019, 13:42 — REGNUM Известная российская гимнастка, трехкратная чемпионка мира по эстетической гимнастике Валерия Урюпина проводит мастер-классы для юных гимнасток Южной Осетии. Об этом 31 октября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».
Спортсменка отметила хороший уровень подготовки у югоосетинских гимнасток, особенно у команды 10−12 лет, и выразила уверенность в успешном будущем воспитанниц.
Президент Федерации эстетической и художественной гимнастики Южной Осетии Зема Цховребова затметила, что мастер-классы от спортсменки такого уровня дадут высокую подготовку спортсменкам. Цховребова подчеркнула, что подготовке гимнасток уделяется большое внимание и часто приглашаются лучшие тренеры из России.
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