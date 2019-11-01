Париж, , 13:12 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заговорил на русском языке после матча турнира серии «Мастерс» в Париже. Об этом 1 ноября сообщает Eurosport.

Давая интервью после матча, Джокович ответил на вопрос о том, знает ли он русский язык. При этом без проблем произнёс несколько фраз по-русски, продемонстрировав хорошее произношение.

«Я понимаю русский. Вы говорите, я понимаю чуть-чуть», — сказал Джокович по-русски.

https://twitter.com/Eurosport_RU/status/1190138900800344064

Он также отметил, что у русского и сербского языков общие корни, поэтому он понимает своих друзей из России, когда они разговаривают медленно.

В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Джокович победил британца Кайла Эдмунда со счетом 7:6 (9:7), 6:1.