Москва, , 12:33 — REGNUM Спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), не будут считаться легионерами в России. Это следует из проектов приказов министерства спорта РФ, сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что внутри ЕАЭС спортсмены не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, хоккею, волейболу, гандболу, баскетболу, хоккею на траве и водному поло.

«Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров, и направлен на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Напомним, государствами-членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, статус легионеров в России утратили спортсмены из Белоруссии.

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