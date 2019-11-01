Ливерпуль, Великобритания, , 12:21 — REGNUM Варианты проведения матча ¼ финала Кубка английской лиги обсуждает «Ливерпуль» с Английской футбольной лигой (EFL). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, один из вариантов предполагает перенос матча с середины декабря на 8 января.

Причиной этого стало то, что «Ливерпулю» предстоит сыграть на клубном чемпионате мира, которые стартует 18 декабря в Дохе (Катар). Причём на это же время запланированы матчи Кубка английской лиги.

Отмечается, что возможен вариант, при котором «Ливерпуль» сыграет одновременно в обоих турнирах разными составами. При этом временно будет разбит и тренерский штаб: главный тренер команды Юрген Клопп отправится в Катар, а один или несколько его помощников останутся в Англии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги со счётом 5:5 (5:4 — по пенальти). после игры Клопп заявил, что команда может сняться с турнира, если матч не будет перенесён.

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