Красногорск, , 12:18 — REGNUM Московскую область на конкурсе профессионального мастерства «Водитель года — 2019» в Сочи представит водитель Мострансавто (Солнечногорско ПАТП) Максим Козлов. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 ноября в пресс-службе перевозчика.

Соревнования пройдут в Сочи 1 и 2 ноября в два этапа. Участники сдадут экзамен на знание ПДД, а затем примут участие в состязании по скоростному маневрированию на автобусах малой, средней и большой вместимости. Конкурсанты преодолеют полосу препятствий, состоящую из различных приемов и упражнений.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области на 22% вырос пассажиропоток до Международного аэропорта Жуковский.

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