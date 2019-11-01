Красногорск, , 11:56 — REGNUM В Подмосковье составили рейтинг спортивных школ региона, первые пять учреждений которого получат субсидии на развитие в 2020 году. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Это спортивные школы и школы олимпийского резерва, которые стали лучшими по таким показателям, как число спортсменов этапа подготовки к совершенствованию спортивного мастерства; подготовки высшего спортивного мастерства; спортсменов, входящих сборные команды Московской области и Российской Федерации; число победителей и призеров чемпионатов и первенств России.

В рейтинге участвовали спортивные организации, которые не получали субсидий в течение последних пяти лет. По итогам отбора победителями стали воскресенская спортшкола олимпийского резерва «Химик», мытищинская спортшкола олимпийского резерва по плаванию, спортшкола городского округа Щелково, спортшкола олимпийского резерва горокруга Королев и спортшкола №2 «Юность» Наро-Фоминского горокруга.

«Пять лучших из школ спортивного резерва региона, получившие высшие баллы по сводным показателям, в 2020 году будут простимулированы субсидиями из бюджета Московской области», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, к выступлению на летних Олимпийских играх в Токио готовятся 80 спортсменов из Московской области. Они примут участие в борьбе за медали по 21 дисциплине.

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