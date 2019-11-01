Сантьяго, , 11:51 — REGNUM Проблемы с местом проведения финального матча Кубка Либертадорес возникли у Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Об этом сообщает AP.

Финальный матч должен состояться в Чили на «Национальном стадионе». Однако проведение игры поставлено под угрозу из-за нестабильной политической обстановки в стране.

Отмечается, что продажа билетов на матч, аккредитация СМИ и бронирование гостиниц уже были сделаны до того, как в Чили начались протесты.

В финальном матче Кубка Либертадорес должны сыграть бразильский «Фламенго» и аргентинский «Ривер Плейт». Игра запланирована на 23 ноября.

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Напомним, в 2018 году финальный матч был перенесён из Буэнос-Айреса в Мадрид. Причиной стали беспорядки, устроенные болельщиками «Ривер Плейта» и «Боки Хуниорс» в столице Аргентины.

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