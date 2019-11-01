Лондон, , 10:54 — REGNUM Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что хочет возобновить тренерскую карьеру в клубе, который может бороться за трофеи. Об этом сообщает The Coaches' Voice.

Жозе Моуринью In Mou We Trust

«С моей стороны есть только одно требование. Я должен играть, чтобы выигрывать трофеи. Мне нужен проект, где я буду чувствовать, что играю, чтобы победить», — сказал Моуринью.

Он добавил, что если ему предложат большие деньги, но при этом поставят задачу занять седьмое место и сочтут это успехом, то он от этого откажется.

Напомним, ранее Моуринью тренировал такие клубы, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Он становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании, а также по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы (Кубок УЕФА).

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