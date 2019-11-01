Лас-Вегас, США, , 10:17 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Нейт Диас заявил, что Хабиб Нурмагомедов был зачинщиком их конфликта. Об этом сообщает BJ Penn.

«Я не тот тип, который начинает затравливать и задираться», — сказал Диас.

По словам Диаса, он стоял и наблюдал за поединком своего друга. В это время Нурмагомедов и члены его команды что-то сказали в его адрес и смеялись. В ответ Диас дал ему пощёчину, а Нурмагомедов никак на это не отреагировал.

«Тогда я был в гневе, мне не следовало так поступать, это было глупо, но он издевался надо мной», — добавил Диас.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. На его счету 28 побед в 28 боях.

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