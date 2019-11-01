Лос-Анджелес, США, , 09:26 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 103:107.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 12 подборов.

В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал форвард Демар Дерозан, на счету которого 29 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нью-Орлеан» одержал победу над «Денвером» со счётом 122:107.

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