Атланта, США, , 09:07 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 106:97.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Кендрик Нанн, набравший 28 очков. В составе «Атланты» наибольшую результативность показал форвард Джабари Паркер, на счету которого 23 очка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Хьюстон» одержал победу над «Вашингтоном» со счётом 159:158. Этот матч стал третьим по результативности в истории НБА.

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