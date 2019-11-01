Токио, , 08:50 — REGNUM Марафон и соревнования по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года пройдут в японском городе Саппоро, а не в Токио. Такое решение было принято 1 ноября на заседании рабочей группы Международного олимпийского комитета (МОК) и администрации Токио.

На заседании был согласован перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафона из Токио в Саппоро. Причиной стала жара, которая стоит в Токио в конце июля — начале августа.

Отмечается, что в это время года средняя температура воздуха в столице Японии превышала 30 градусов на протяжении трёх лет.

С решением о переносе не согласилась губернатор Токио Юрико Коикэ. «Это решение без моего согласия», — сказала она.

Напомним, летние Олимпийские игры состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Читайте также: Посольство РФ ответило на шутку губернатора Токио про марафон на Курилах