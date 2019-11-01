Белград, , 08:03 — REGNUM Подмосковные «Химки» проиграли сербской «Црвене Звезде» в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 78:90.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Црвены Звезды» Бориша Симанич, набравший 18 очков.

В составе «Химок» наибольшей результативностью отметился защитник Алексей Швед, у которого 14 очков. Кроме того, разыгрывающий Энтони Гилл оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

На сегодняшний день «Химки» занимают четвёртое место в турнирной таблице Евролиги, на счету команды 12 очков после шести матчей. «Црвена Звезда» идёт на 15-м месте с шестью очками после шести игр.

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