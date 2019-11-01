Лас-Вегас, США, , 07:55 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Монреаля» шайбы забросили нападающие Филип Дано, Джонатан Друен, Томаш Татар, Брендан Галлахер и Макс Доми

В составе «Вегаса» точными бросками отметились форварды Вильям Карлсон, Алекс Так, Коди Гласс и Марк Стоун.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 14 очков после 12 матчей. «Вегас» идёт на 12-м месте с 16 очками после 13 игр.

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