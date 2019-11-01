Париж, 1 ноября 2019, 07:49 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Надаль четыре раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейка.
В четвертьфинале турнира Надаль сыграет с французским теннисистом Жо-Вильфридом Цонга.
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