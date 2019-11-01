Москва, , 07:34 — REGNUM 31 октября в рамках регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» у себя дома принимал череповецкую «Северсталь». Встреча прошла на «ЦСКА-Арена» в Москве при шести с половиной тысячах болельщиков и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом — 3:2.

Первый период оказался робок на яркие моменты, завершившись с неизменёными числами на табло. Открыть счет хозяевам льда удалось лишь только в середине второго периода. Первую шайбу в матче забросил нападающий Дмитрий Вишневский, который годом ранее перешёл из стана главных соперников «мясокомбината» — московского «Динамо».

29-летний игрок безупречно бросил шайбу в дальнюю от себя «девятку» сопернических ворот, вызвав бурю эмоций на трибунах, зрители были восхищены красотой заброшенного гола — 1:0. Но радоваться болельщикам «Спартака» пришлось не долго — «Северсталь» сравнял счёт на контратаке. «Череповчане» быстро разыграли классическую комбинацию, которая по всем хоккейным канонам завершилась на «пятаке» возле ворот Никиты Беспалова. Даниил Вовченко замкнул передачу Юрия Трубачева после прозвучавшей на стадионе «Спартака» песни Григория Лепса «Самый лучший день» — 1:1.

В заключительной 20-минутке напряжение стояло до самого последнего свистка. Команды более половины периода не могли справиться с надежной игрой голкиперов. Последние минуты тайма обещали быть интригующими. В начале 18-й минуты 24-летний защитник «Северстали» Владислав Провольнев реализовал численное преимущество своей команды, принеся по результативной передаче Трубачеву и Вовченко — 1:2. Болельщики «Спартака» стояли на ушах, до этого их команда не проигрывала на протяжении пяти матчей и результативная серия требовала продолжения. И тут на 59-й минуте матча, когда до рёва сирены оставалось чуть больше минуты, Александр Хохлачев сравнял счёт. Дмитрий Вишневский нанес бросок с синей линии в надежде на удачный отскок шайбы и не прогадал — Хохлачев выждал момент на «пятаке», чтобы добить шайбу в пустые ворота — 2:2. Игра перешла в дополнительные пять минут овертайма, но там определить победителя не удалось.

В серии послематчевых штрафных бросков-буллитов на голову выше соперника оказались хозяева льда, которые реализовали целых четыре попытки против двух «Северстали». Таким образом, «Спартак» одержал победу в шестом матче к ряду, заняв пятую строчку в рамках Западной конференции.