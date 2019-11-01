Нашвилл, США, , 07:29 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Мэтью Ткачук, ещё по шайбе забросили Расмус Андерссон, Элиас Линдхольм и Алан Куин

В составе «Нэшвилла» по дублю сделали Остин Уотсон и Калле Йернкрок. Также точным броском отличился Ник Бонино.

На сегодняшний день «Калгари» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 16 очков после 15 матчей. «Нэшвилл» идёт на шестом месте с 18 очками после 13 игр.

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