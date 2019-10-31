Москва, , 23:29 — REGNUM После проигрыша московскому «Спартаку» в 1/8 финала Кубка России (2:1) главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин похвалил своих подопечных, особенно за игру во втором тайме.

«Вышли Хорен Байрамян и Элдор Шомуродов, мы изменили рисунок игры, и на поле была одна команда. Почему так? Просто у «Ростова» футболисты обалденные», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что тренерский штаб решил поберечь часть игроков перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Жёлто-синие сыграют с «Краснодаром» 3 ноября.

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