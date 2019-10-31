Москва, , 23:23 — REGNUM Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал проигрыш своих подопечных столичному «Спартаку» в матче 1/8 финала Кубка России (1:2). По его словам, часть игроков решено было поберечь перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Через два дня на третий нам предстоит игра с «Краснодаром», поэтому такой состав. Многие получили игровую практику, а при правильном раскладе могли победить», — сказал наставник.

Авторами голов, которые были забиты 31 октября на стадионе «Открытие Арена», стали Йордан Ларссон («Спартак»), оформивший дубль, и Александр Долгов («Ростов»).

ИА REGNUM отмечает, что «Спартак» в ¼ финала Кубка России встретится с ЦСКА.

Читайте ранее в этом сюжете: «Исландцы оказались самыми стойкими» — ФК «Ростов» прибыл в Москву