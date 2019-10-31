Бишкек, , 22:23 — REGNUM В Киргизской столице прошел чемпионат Киргизии по боксу, в рамках которого проводился отбор в сборную республики для участия в предстоящей олимпиаде, передает «24.kg».

Участие в турнире приняли 66 спортсменов.

Чемпионом в весовой категории свыше 91 кг стал Шермахамад Хакимов, в весе 91 кг — Ырысбек уулу Рустам, 81 кг — Адылбек уулу Эркин, 75 кг — Бекжигит уулу Омурбек, 69 кг — Маматалы уулу Нурсултан, 63 кг — Кадырбек уулу Арген, 57 кг — Эсенбек уулу Акылбек и 52 кг — Туркбай уулу Мирлан.