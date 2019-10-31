Новосибирск, , 18:24 — REGNUM Новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В конце первого периода хоккеисты ЦСКА открыли счёт, точным броском отметился нападающий «армейцев» Линдон Вей. А спустя 20 секунд форвард «Сибири» Юусо Пуустинен восстановил равновесие.

Во середине второго периода нападающий «Сибири» Владимир Первушин забросил шайбу, которая оказалась победной.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 32 очка после 22 матчей. ЦСКА идёт на втором месте, на его счету 37 очков после 23 игр.

Читайте также: ХК «Сочи» прервал серию из восьми поражений, обыграв «Адмирал»