Екатеринбург, , 17:07 — REGNUM Ледовая арена возле цирка в Екатеринбурге будет построена к концу июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба УГМК.

Как заявил на запуске строительства гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, объект должны возвести к 30 июня 2022 года.

По словам присутствовавшего при старте работ свердловского губернатора Евгения Куйвашева, арена станет одной из основных площадок для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

«Этот объект будет своеобразной точкой роста и продвижения города», — уверен глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге началось строительство ледовой арены. На церемонии запуска работ также присутствовал глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

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