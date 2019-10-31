Екатеринбург, , 21:30 — REGNUM Строящаяся в столице Среднего Урала ледовая арена сможет вместить 15 тысяч зрителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

Сооружение должно установить «абсолютный рекорд» на Урале и в Сибири. В «обычном» режиме арена будет предназначена для 12 тысяч человек, но при необходимости буду выдвигаться вместительные трибуны вокруг основной игровой площадки.

Площадь комплекса составит почти 100 тысяч квадратных метров. Арена эллипсоиднойформы займёт территорию в 5 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге запустили строительство ледовой арены. Объект должны возвести до конца июня 2022 года.

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