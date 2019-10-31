Шэньчжэнь, Китай, , 16:41 — REGNUM Канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с Итогового чемпионата WTA, который проходит в Шэньчжэне (Китай). Об этом 31 октября сообщает WTA Insider.

«Я сделала МРТ, чтобы проверить состояние колена после вчерашнего матча. К сожалению, результаты показали, что я должна сняться», — сказала Андрееску.

Отметим, что ранее Андрееску из-за травмы отказалась от продолжения борьбы во встрече с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Счёт первого сета был 6:3 в пользу последней.

Напомним, ранее из-за травмы от участия в турнире отказалась японская теннисистка Наоми Осака.

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