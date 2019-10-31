Шэньчжэнь, Китай, , 16:03 — REGNUM Австралийская теннисистка, первая ракета мира Эшли Барти одержала победу над представительницей Чехии Петрой Квитовой в матче группового этапа итогового турнира WTA.

Встреча продолжалась в течение 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Барти шесть раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала три брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, пять ошибок при подаче и ни одного брейка.

Барти одержала две победы в трёх матчах группового этапа и стала победительницей Красной группы. Она вышла в полуфинал турнира.

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