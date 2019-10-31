Мадрид, , 15:29 — REGNUM Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос повторил рекорд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Opta Sports.

Отмечается, что Рамос стал вторым футболистом после Месси, забившим в чемпионате Испании хотя бы один гол в 16 сезонах подряд.

В матче 11-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» Рамос реализовал пенальти на 24-й минуте. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Реала».

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