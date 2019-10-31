Шеффилд, Великобритания, , 15:16 — REGNUM Российский форвард английского хоккейного клуба «Шеффилд Стилерс» Николай Лемтюгов вышел на лёд в маске президента РФ Владимира Путина. Фото хоккеист выложил в своём Instagram.

«Только положительные эмоции. Спасибо за теплый прием и поддержку! Нет войне! Из России с любовью!» — написал Лемтюгов.

https://www.instagram.com/p/B4Q3_43hmOo/

По его словам, болельщикам клуба это понравилось. Сам матч против «Манчестер Шторм» завершился победой «Шеффилда» со счетом 8:2. Лемтюгов забросил три шайбы.

Добавим, что Лемтюгов перешёл в «Шеффилд» в июле 2019 года. В чемпионате Великобритании он сыграл в 12 матчах и набрал 10 очков — четыре шайбы и шесть результативных передач.