Москва, , 15:05 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Алексей Касатонов назначен генеральным директором Фонда развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига». Об этом 31 октября сообщается на сайте организации.

«Это большая честь и ответственность — стать руководителем такого масштабного проекта. У нашей страны богатый опыт развития массового спорта, и я очень рад, что эти традиции возрождаются», — сказал Касатонов.

Отмечается, что на посту гендиректора Касатонов сменил Игоря Бахмутова, который был главой организации с 2016 года.

Напомним, Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация, которая была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина, занимавшего в то время должность председателя правительства РФ.

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