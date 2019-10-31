Ташкент, , 14:59 — REGNUM Российский борец вольным стилем Ильяс Бекбулатов планирует выступать за сборную Узбекистана. Об этом уроженец Дагестана написал на своей странице в социальных сетях.

Российский спортсмен ранее получал предложение от нескольких сборных, но окончательное решение принял в пользу Узбекистана. В частности, в 2016 году Бекбулатову предложили перейти в сборную Венгрии. Однако федерация спортивной борьбы России воспрепятствовала переходу.

На счету борца три медали чемпионата Европы, в также первое место на чемпионате России. Бекбулатов отмечает, что планирует выступать за Узбекистан на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, в июле 2019 года на чемпионате мира по фехтованию мексиканская спортсменка Паоло Плиего выступила за сборную Узбекистана. Спортсменка 1994 года рождения является бронзовым призером Панамериканского чемпионата по фехтованию.

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