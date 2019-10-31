Окленд, США, , 14:50 — REGNUM Один из лучших игроков клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри получил травму. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» Карри сломал левую руку. Согласно предварительному диагнозу, у него перелом второй пястной кости левой руки.

В третьей четверти матча Карри в борьбе за мяч столкнулся с центровым «Финикса» Ароном Бэйнсом. После этого он неудачно упал, а сверху на него упал соперник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Финикс» одержал победу над «Голден Стэйт» со счётом 121:110.

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