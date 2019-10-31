Париж, , 15:01 — REGNUM Торгово-экономическая блокада Кубы со стороны США наносит серьёзный удар по кубинскому спорту, но не тормозит его развитие, заявил заместитель председателя Национального института спорта Кубы Рауль Форнес, выступая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Чиновник добавил, что только в 2018 году из-за блокады кубинское правительство выделило дополнительные 4,6 млн долларов на закупку необходимого спортивного инвентаря.

Форнес заметил, что блокада не помешала Кубе взрастить более 80 олимпийских чемпионов и десятки победителей и призёров чемпионатов мира по самым разным видам спорта.