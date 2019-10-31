Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Трёх лучших хоккеистов игрового дня назвали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 31 октября сообщается на сайте лиги.

Первой звездой дня признан форвард «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер, который сделал хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:3).

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Второй звездой стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого набравший три очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1). Он забросил две шайбы и отдал один голевой пас.

Замкнул тройку форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон, забросивший шайбу в овертайме матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (7:6). Кроме того, он отметился двумя голевыми передачами.

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